Youssef Chahed s’engage à se mettre sur un pied d’égalité avec ses concurrents en lice pour le scrutin présidentiel

Le chef du gouvernement et candidat à l’élection présidentielle anticipée, Youssef Chahed a affirmé, jeudi, qu’il ne ménagera aucun effort pour se mettre sur un pied d’égalité avec ses concurrents en lice pour le scrutin présidentiel et pour garantir la neutralité de l’administration.

Youssef Chahed a annoncé dans une intervention télévisée diffusée ce soir sur Wataniya 1 qu’il déléguait ses prérogatives au ministre de la Fonction publique, de la modernisation de l’administration de la politique publique, Kamel Morjane, jusqu’à la fin de la campagne électorale, le 13 septembre prochain.

Commentant les appels lancés par certains à ce qu’il présente sa démission pour se consacrer à la campagne électorale, Youssef Chahed s’est dit surpris par cette demande, d’autant, a-t-il ajouté, que conformément à la Constitution, la démission du chef du gouvernement implique la démission de tous les membres du gouvernement.

Il a souligné également qu’il ne tolérait pas le blocage des rouages de l’Etat, rappelant que la Constitution permet au chef du gouvernement en fonction de se porter candidat aux élections.

Sur sa décision de déléguer ses pouvoirs au ministre de la Fonction publique, Kamel Morjane, qui préside le conseil national de son propre parti Tahya Tounes, Youssef Chahed a rassuré les Tunisiens quant à la gestion des affaires courantes du pays durant les semaines à venir et à la mobilisation de l’administration pour les prochaines échéances, en particulier la rentrée scolaire et le retour des Tunisiens à l’étranger.