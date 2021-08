Zaghoauan- El Fahs: Plus de 500 hectares de la forêt de Djebel Oum Labweb ravagés

Plus de 500 hectares du tissu forestier du Djebel Oum Labweb de la délégation de Fahs (Gouvernorat de Zaghoaun) ont été ravagés par les feux déclenchés mercredi 11 août 2021, a déclaré, vendredi, à l’agence TAP , le directeur régionale de la protection civile, Mohamed Jaouadi.

Selon la même source, les services de la protection civile continuent leurs efforts pour maîtriser l’incendie et protéger les habitants des localités avoisinantes de la forêt.

La difficulté géographique et la hauteur des montagnes en plus de la propagation accélérée des feux n’ont pas permis jusqu’à maintenant de maîtriser l’avancée du feu et sa propagation malgré le renfort des gouvernorats avoisinants.

Dans ce contexte, la région a demandé l’intervention d’un avion militaire pour renforcer le travail des pompiers et empêcher les feux d’atteindre les localités adjacentes des gouvernorats de Siliana et Kairouan, a précisé le responsable.