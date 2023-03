Zaghouan: 13 projets en cours pour faire face à la sécheresse

Treize projets sont en cours de réalisation dans le domaine hydraulique dans le gouvernorat de Zaghouan moyennant un coût global de 3,5 MD

Parmi eux, cinq projets seront achevés d’ici le début de la saison estivale 2023, a indiqué à la TAP le chef du district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Zaghouan, Bechir Hachmi en signalant que les projets sont réalisés pour faire face à la pénurie d’eau potable en raison de la baisse notable de la plupart des nappes phréatiques de la région.

Moyennant une enveloppe de 3,5MD, les 5 projets en question concernent le renforcement des ressources hydrauliques par le forage de puits profonds à Sauaf, Zriba, Fahs et Zaghouan a indiqué le responsable.

Selon la même source, le taux d’avancement des travaux de 5 autres grands projets a atteint les 55% et concernent, en outre, le projet de renforcement de l’Aqueduc, l’amélioration de l’approvisionnement en eau du complexe Ennadhour et des projets d’approvisionnement en eau dans plusieurs localités de la région.

