Zaghouan : 354 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Depuis le début du Ramadan, les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Zaghouan sont parvenues à relever 354 infractions économiques, à l’issue de 1994 visites d’inspection sur le terrain.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la campagne de lutte contre la spéculation et la hausse illicite des prix des produits de consommation, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Zaghouan, Sofiene Zid.

Les irrégularités enregistrées concernent, principalement, l’absence de factures, les pratiques spéculatives et l’augmentation illégale des prix, a précisé Zid, notant que 219 violations ont été relevées dans la filière des fruites et légumes, 105 au rayon des produits alimentaires au détail et 27 infractions dans le secteur du prêt-à-porter.

Le directeur régional du commerce a souligné, qu’au cours de ladite période, 70 équipes ont été mobilisées pour effectuer les opérations de surveillance, parvenant dans ce cadre à saisir 450 kilos de bananes et 100 litres d’huile subventionnée, à des fins de spéculation.