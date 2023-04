Zaghouan : 9 projets de ponts et chaussées en cours de réalisation avec une enveloppe de 877 MD

Dans le gouvenorat de Zaghouan, 9 projets d’infrastructure routière et de ponts sont en cours de réalisation avec des investissements d’une valeur de près de 877 millions de dinars.

Le projet phare en cours de réalisation dans la région, consiste en le parachèvement de l’autoroute Tunis-Jelma, dans son tronçon qui traverse le gouvernorat de Zaghouan sur une distance de 68 kilomètres, contre une enveloppe de 853 MD.

Le taux d’avancement des travaux du projet en question a atteint 7%, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur de la direction des ponts et chaussées relevant de la direction régionale de l’équipement, Sami Boutrif.

Les travaux concernent également l’entretien de la route locale 625, la régionale 131 à Bir Mchergua (1,6 MD) avec un taux d’avancement de plus de 60%, le réaménagement du pont de l’oued El Maleh dans la délégation de Saouaf (4 MD), avec un taux de parachèvement de 15%, a fait savoir Boutrif.

Les autres projets sont relatifs à la réhabilitation d’un certain nombre de pistes rurales et de passages maritimes dans les délégations d’Ennadhour, Saouaf et Bir Mcherga, et le pavage des routes dans le quartier résidentiel Bouslim, a précisé la même source.

