Zaghouan : Approbation de 56 projets agricoles d’une valeur de 3 millions de dinars

La commission d’octroi des avantages agricoles à Zaghouan a approuvé, mardi, le financement de 56 projets d’investissement d’une valeur de 3 millions de dinars.

Une enveloppe de 2,9 millions de dinars sera destinée au financement de 21 projets dont la valeur d’investissement est supérieure à 60 mille dinars, outre un financement de 35 projets dont la valeur d’investissement est inférieure à 60 mille dinars.

Samir Marzouk, directeur régional de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à Zaghouan, a indiqué, à l’Agence TAP, qu’une subvention de 1,3 million de dinars sera réservée aux projets liés à la production fruitière, l’électrification des puits et l’achat des engrais et d’équipements..

Il a mis l’accent sur la nécessité d’allouer des financements aux secteurs stratégiques tels que les céréales et le fourrage.

