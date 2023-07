Zaghouan : Approbation d’une centaine d’opérations d’investissement au cours du premier semestre de l’année 2023

Au cours du premier semestre de l’année 2023, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) à Zaghouan, a approuvé 100 opérations d’investissement d’une valeur totale d’environ 57 millions de dinars, dans les secteurs de l’industrie et des services

La part du secteur de l’industrie dans ces investissements s’est élevée à 46 opérations, contre des fonds d’une valeur de 53,7 millions de dinars, investis pour la plupart dans les quatre zones industrielles de la délégation de Zriba, a indiqué à l’Agence TAP, la directrice régionale de l’APII à Zaghouan, Ines Ouaer.

Parmi ces mises de fonds approuvées dans le secteur de l’industrie, 10 opérations d’un coût de 14,2 MD qui concernent des entreprises entièrement exportatrices, contre 36 projets d’une valeur de 39,5 MD du côté des entreprises partiellement exportatrices, a fait savoir la responsable, soulignant que ces investissements fourniront environ 850 nouveaux postes d’emploi.

En comparaison avec la même période de l’année écoulée, l’APII avait approuvé 97 opérations d’investissement dans les secteurs précités, d’une valeur totale de l’ordre de 80 millions de dinars, ayant fourni 1300 postes d’emploi, a fait remarquer la même source.

A noter que la région compte 11 zones industrielles, où sont implantées 300 entreprises, dont la plupart à Bir Mcherga, Djebel Oust, Zriba et Zaghouan, lesquelles procurent près de 30 mille postes d’emploi.

