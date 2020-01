Zaghouan : Augmentation des investissements agricoles

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a approuvé 122 projets au gouvernorat de Zaghouan durant l’année 2019.

Le volume d’investissement dans ces projets est estimé à 51,5 millions de dinars, a indiqué le directeur régional du bureau de l’APIA à Zaghouan.

Ce volume a doublé par rapport à 2018 où il avait atteint 25 millions de dinars, a-t-il ajouté.

Ces projets, dont les activités sont liées à l’arboriculture, les grandes cultures, l’élevage et les industries de transformation, ont bénéficié des avantages agricoles octroyés par les commissions nationales et régionales relevant de l’APIA et devront créer 350 emplois permanents et saisonniers, d’après la même source.