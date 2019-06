Zaghouan-Céréaliculture : 50 ha incendiés à El Fahs

Les unités de la protection civile ont réussi à circonscrire un incendie qui s’est déclaré, lundi après-midi, dans un champ couvrant 220 ha dans la délégation d’El Fahs (gouvernorat de Zaghouan).

Attisé par le vent et la canicule, le feu a détruit 50 ha de récolte céréalière dont 35 ha de blé et 15 ha d’orage, a affirmé le directeur régional de la protection civile à Zaghouan Salem Yousfi.

Trois camions-citernes de la protection civile, des véhicules de la direction des forets et 15 tracteurs appartenant à des privés ont été mobilisés dans l’opération d’extinction de l’incendie, a-t-il souligné.

La même source a ajouté qu’une enquête a été ouverte par les unités de la garde nationale à Zaghouan pour déterminer les causes de l’incendie.