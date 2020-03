Zaghouan-Covid-19: Test négatif du seul cas suspect

Les analyses effectuées sur le seul cas suspect de contamination par le Covid-19 dans la région de Zaghouan sont négatifs, mais il poursuivra son auto-isolement à domicile, a annoncé la directrice régionale de la santé à Zaghouan, Hager Missaoui.

Elle a fait savoir que le nombre de personnes placées en auto-isolement a augmenté pour atteindre 69 cas. Ces personnes bénéficient d’un suivi médical et sont contrôlées par les forces de l’ordre, sachant qu’aucune violation des mesures de l’auto-isolement n’a été signalée.

Hager Missaoui a, cependant, attiré l’attention sur le manque de conscience des citoyens quant à la gravité du Covid-19 et leur non respect des mesures de prévention contre cette pandémie, en témoignent les files d’attente et l’encombrement devant les grandes surfaces.

Il convient de souligner que certains produits de base sont en rupture dans plusieurs commerces de la région créant ainsi un état de panique.