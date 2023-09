Zaghouan : Deux projets de réhabilitation du réseau d’eau potable à El Jouf Ouest et Sidi Bennour

Les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable à El Jouf Ouest à Zriba et Sidi Bennour à Ennadhour (gouvernorat de Zaghouan) ont démarré vendredi.

Ces deux projets, qui seront réalisés moyennant une enveloppe de 5,6 millions de dinars, permettront l’approvisionnement de 1600 habitants en eau potable.

Le chef de service de génie rural au Commissariat régional au développement agricole, Faouzi Ben Ali a indiqué à l’Agence TAP que le premier projet (5,5 millions de dinars) concerne l’installation de conduites sur une longueur de 52 km et la construction de deux réservoirs d’une capacité de 350 m3 ainsi que l’aménagement d’ouvrages de raccordement en faveur de 800 familles à El Jouf Ouest.

Le deuxième projet (1 million de dinars) porte sur la construction d’une station de pompage et de raccordement aux puits de la région et la mise en place de 10 km de canaux ainsi que l’aménagement d’un réservoir d’une capacité de 50 m3 au profit de 70 familles.

