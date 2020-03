Zaghouan enregistre un premier cas infecté au coronavirus

Un premier cas infecté au coronavirus a été enregistré au gouvernorat de Zaghouan, ont affirmé des sources médicales au correspondant de TAP.

Selon les mêmes sources, le cas contaminé est originaire de la délégation de Zriba.

D’après un nouveau bilan annoncé, mardi, par le ministère de la santé, 25 nouveaux cas confirmés de contamination au COVID-19 ont été détectés portant ainsi le nombre total de personnes atteintes à 114 cas (74 cas importés et 39 cas locaux).

Le gouvernorat de Tunis compte le plus grand nombre de contaminations avec 34 cas confirmés, suivi du gouvernorat de l’Ariana (20), Ben Arous (12), Médenine (09), Tataouine (06), Sousse (06), Monastir (07), Sfax (05), Mahdia (03), Kairouan (02) et Bizerte (03).

Les gouvernorats de Nabeul, Gafsa, Gabès, Kébili, Manouba et Zaghouan comptent chacun un seul cas (01).