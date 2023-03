Zaghouan: Le projet du téléphérique et des villages touristiques au centre d’une séance de travail

La réalisation du projet du téléphérique et des villages touristiques à Djebel Zaghouan, a fait l’objet d’une session de travail tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Zaghouan.

Les participants à cette séance parmi les parties intervenantes dans la mise en œuvre du projet, ont débattu des différents aspects relatifs aux rapports techniques, administratifs et financiers du projet, qui sera réalisé par la Société Arabo-africaine pour les Investissements et le Développement (AACID), avec des fonds d’une valeur totale de 3 MD.

Intervenant lors de cette séance, le représentant de l’AACID, Jamel Guesmi a indiqué que les éléments inclus dans le projet consistent notamment en la mise en œuvre de trois villages touristiques au pied de Djebel Zaghouan, connectées au téléphérique, et qui comprennent des résidences individuelles d’un style architectural spécifique.

Il est également question de la construction d’une salle d’opéra avec des standards internationaux, d’une centrale électrique et de traitement des eaux, a fait savoir Guesmi.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed El Euch a souligné dans des déclarations aux médias, la disposition des investisseurs à s’engager pleinement dans le projet, à commencer par l’élaboration de l’étude préliminaire et de la soumettre au comité de pilotage au niveau du conseil régional.

« Il s’agit d’évaluer les répercussions environnementales et socioéconomiques de ce projet qui constituera une locomotive pour le développement du secteur touristique dans la région », a-t-il affirmé à l’Agence TAP.

