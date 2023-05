Les travaux du projet des logements sociaux à Bir Mcherga atteignent leur phase finale

Les travaux du projet des logements sociaux à Bir Mcherga (Gouvernortat de Zaghouan) ont atteint sa phase finale, a déclaré à l’Agence TAP, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed Elleuch.

Il a expliqué que la plupart des logements ont été raccordés au réseau d’eau et d’électricité et d’assainissement en attendant le parachèvement de ce volet au niveau du reste des habitations dans les prochains jours.

» Le promoteur entreprend actuellement la dernière phase de l’aménagement des routes et de la voirie « , a fait savoir Elleuch, précisant que le ministère de l’Equipement avait désigné un mandataire chargé du suivi quotidien du chantier et sa conformité avec le cahiers des charges et les termes du contrat.

- Publicité-