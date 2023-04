Zaghouan: L’incendie d’une usine de confection de prêt à porter à Fahs maîtrisé

Un incendie s’est produit, lundi matin, dans une usine de prêt à porter destiné à l’exportation située dans la ville de Fahs (Gouvernorat de Zaghouan).

La direction régionale de la protection civile a déployé 18 sapeurs-pompiers et 5 camions d’extinction pour éteindre le feu a fait savoir le délégué de la ville de Fahs Rami Saidi en signalant que les flammes ont ravagé une quantité de vêtements et de tissus et ont endommagé l’appareil principal de l’usine et une partie des murs.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a fait savoir que l’incendie s’est déclaré avant l’arrivée des ouvriers de la séance matinale et a été totalement maîtrisé mentionnant que l’entreprise totalement exportatrice est installée dans la région depuis les années 90 et emploie 600 ouvriers.

