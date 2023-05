Zaghouan: Restitution de 228 hectares de terrains domaniaux agricoles

Quatre terrains domaniaux agricoles d’une superficie totale de228 hectares, situés dans la délégation d’El Fahs relevant du gouvernorat de Zaghouan ont été récupérés, mardi, par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Zaghouan.

Ces terrains qui étaient squattés et exploités par autrui d’une manière illégale ont été pris en charge par les services de l’Office des Terres Domaniales (OTD) afin d’assurer leur réhabilitation, conformément à la règlementation en vigueur, a ajouté le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières dans un communiqué.

L’opération de restitution de ces terrains, a été effectuée en présence des autorités administratives compétentes, en collaboration avec les services sécuritaires de la région, et ce, en exécution de quatre décisions d’évacuation émises par le gouverneur de la région, a-t-on expliqué.

