Zaghouan : Réunion sur l’octroi de permis de construire dans la zone industrielle Zriba 4

Les problématiques foncières et techniques dans la zone industrielle Zriba 4 à Zaghouan ont fait l’objet d’une réunion tenue, récemment, au siège du gouvernorat.

L’accent a été mis sur la nécessité de l’octroi des permis de construire aux investisseurs ayant acquis des terrains, depuis plus de 5 ans, sans pouvoir les exploiter et qui risquent une déchéance du droit de propriété.

Le désaccord enregistré entre l’Agence Foncière Industrielle et la mairie de Zriba concerne notamment la régularisation foncière des lotissements.

Le gouverneur de Zaghouan, Mohamed El Euch a annoncé qu’il a été décidé d’accorder les autorisations nécessaires aux investisseurs pour créer leurs projets innovants et prometteurs, sur approbation de la mairie de Zriba

- Publicité-