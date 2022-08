Zaghouan: Un délégué maintenu en garde à vue pour soupçons de falsification

Le Parquet près le Tribunal de Première Instance à Zaghouan a autorisé, jeudi, l’arrestation d’un délégué dans la région pour soupçons de falsification d’un document, selon une source sécuritaire à l’Agence TAP.

La mise en garde à vue du délégué en question intervient suite à une plainte déposée contre lui par un prestataire de services de transport ayant transféré du matériel et des fournitures au profit de l’administration, la facture de payement signée par le délégué était cependant inférieure et non conforme au document d’accord.

Selon la même source, le prévenu pourrait comparaitre devant le parquet au cas où les investigations avancent dans ce sens.