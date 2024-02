Zaghouan: Une enveloppe de 17,4 MD pour la réalisation de 3 projets dans le secteur agricole

La direction du projet du développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan, chapeautée par le commissariat régional au développement agricole, a consacré un montant de 17,4 millions de dinars pour la réalisation de trois projets agicoles programmés au cours de cette année.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef de projet Ramzi Mlaouah a souligné que ces projets programmés sont liés notamment à l’infrastructure hydraulique agricole, la conservation des eaux et des sols ainsi que l’aménagement forestier.

Le premier projet concerne essentiellement le forage de neuf puits, la réhabilitation de cinq périmètres irrigués publics, de dix kilomètres de pistes rurales, la création d’une zone irriguée à la Zriba El Olya, l’équipement et l’électrification de neuf stations de pompage d’eau d’irrigation moyennant une enveloppe de 11 millions de dinars.

Le projet de conservation des eaux et des sols, estimé à 3,4 millions de dinars, comprend principalement l’aménagement du lac d’El Ouja, la protection de la ville de Nadhour des inondations et la construction de 30 ouvrages pour alimenter la nappe d’eau et 30 autres pour la protection des oueds.

S’agissant du projet d’aménagement forestier, il englobe l’aménagement de 30 kilomètres des pistes forestières et la réalisation d’une étude pour la réhabilitation du parc national et du musée écologique de Djebel de Zaghouan, pour un cout total de 3 millions de dinars.

A noter que le cout global du projet du développement et de promotion des filières agricoles, lancé depuis 2020, et financé par la Banque Africaine de développement (BAD), s’élève à environ 106 millions de dinars.

Ces investissements sont consacrés pour la promotion de trois filières agricoles importantes, dont la plantation des oliviers, la filière laitière et l’infrastructure agricole.