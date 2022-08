Zelensky  redoute  de « cruelles » provocations russes 

« La Russie pourrait s’efforcer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant, particulièrement cruel » la semaine prochaine en Ukraine, lorsque cette dernière fêtera son Jour de l’indépendance, a averti samedi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son adresse traditionnelle.

« Un des objectifs clefs de l’ennemi est de nous humilier », de « semer l’abattement, la peur et des conflits », mais « nous devons être suffisamment forts pour résister à toute provocation » et « faire payer les occupants pour leur terreur », a-t-il ajouté.

L’Ukraine fête le 24 août son indépendance de l’URSS en 1991. Cette année, cette date marquera aussi les six mois de l’invasion russe qui a fait des dizaines de milliers de morts et causé des destructions massives dans ce pays.

Dans ce contexte, le gouverneur de la région de Kharkiv (centre-est), a d’ores et déjà annoncé samedi un long couvre-feu prévu du soir du 23 août au matin du 25 août. « Ne permettons aucune provocation à l’ennemi. Soyons le plus vigilants possible pendant la fête de notre indépendance », a argué le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram.

Après avoir échoué à prendre Kiev, les Russes ont concentré leurs efforts dans l’Est industriel et le Sud agricole de l’Ukraine. Le gouverneur pro-Kiev de la région de Donetsk (Est) Pavlo Kyrylenko a fait état dimanche de quatre civils tués et deux autres blessés la veille par des Russes dans ce territoire.