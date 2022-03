Zelensky supplie les Européens de  » ne pas lâcher  » les Ukrainiens

« Nous nous battons pour notre survie (…) mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe », a déclaré le président ukrainien dans un discours au Parlement européen, demandant une intégration sans délai de son pays à l’UE.

Lors d’un discours en visioconférence face au Parlement européen mardi 1er mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame une intégration « sans délai » de son pays à l’Union européenne, a lancé un nouvel appel à l’aide face à l’invasion russe.

« L’Europe sera beaucoup plus forte avec l’Ukraine en son sein (…) Sans vous, l’Ukraine sera seule », a-t-il affirmé face aux eurodéputés, réunis à Bruxelles en séance extraordinaire. « Nous nous battons pour notre survie (…) mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe. (…) Et je pense qu’aujourd’hui nous avons montré qui nous sommes et qu’avec nous l’Union Européenne sera plus forte », a-t-il poursuivi.

« Ne nous lâchez pas, ne nous laissez pas, prouvez-nous que vous êtes Européens, prouvez-nous que vous êtes avec nous et que vous n’allez pas nous laisser tomber », a insisté Volodymyr Zelensky. « Nous allons vaincre, je suis sûr.