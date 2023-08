Zenith Energy demande 48 MUSD à la Tunisie

Dans son rapport annuel qui vient d’être publié pour l’année jusqu’au 31 mars, Zenith Energy, société cotée au Canada, déclare avoir « engagé diverses poursuites judiciaires contre la République tunisienne, avec un montant cumulé total réclamé d’au moins 48 millions de dollars américains ». C’est ce que rapporte le site spécialisé « mees ».

Et ce dernier d’ajouter que Zenith a « soumis une demande d’arbitrage, le 5 juin 2023, contre la République tunisienne devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à Washington », ajoutant que « l’arbitrage a été lancé, suite à une série d’actions entreprises par le gouvernement tunisien pour le matériel préjudice des intérêts commerciaux de « Zenith », y compris, entre autres, des entraves déraisonnables et arbitraires au développement des concessions Sidi El Kilani et Ezzaouia. Plus précisément… des entraves injustifiées au traitement de la vente du pétrole produit ».

Pour la Tunisie, il ne s’agit pas là du dernier litige en cours devant ce tribunal international des affaires. En « Pending Case », la Tunisie traine toujours l’affaire ABCI où les parties un mémoire sur les frais depuis le 7 avril 2023, alors que l’affaire « ARB/13/15 ». Un autre contre la société pétrolière « Lindin Tunisia » est clos, puisqu’en septembre 2014, le Secrétaire général de l’ICSID avait rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance.