Zenith Energy demande plus de 85 millions de dollars au gouvernement tunisien

Les actions de la compagnie pétrolière et gazière Zenith Energy Ltd ont bondi mercredi après l’annonce d’une demande formelle de dommages et intérêts de 85,8 millions de dollars auprès de la République tunisienne à la suite d’une acquisition bloquée.

Les actions de Zenith s’échangeaient à Londres mercredi à 3,20 pence, soit une hausse de 10 %.

Zenith, centrée sur l’Afrique et l’Italie, a entamé une procédure d’arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris.

L’arbitrage est mené parallèlement à deux autres arbitrages de Zenith, l’un contre la compagnie pétrolière nationale tunisienne Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) pour 6,5 millions USD et l’autre également contre le gouvernement tunisien pour « au moins » 48 millions USD.

Zenith Overseas Assets Holdings Ltd avait accepté, fin 2021, d’acquérir une participation de 100 % dans Canadian North Africa Oil and Gas Ltd, qui était à l’époque une filiale de China National Petroleum Corp, rappelle Alliance News.

Cependant, le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et des Hydrocarbures a « arbitrairement refusé » de reconnaître l’acquisition, pour des « raisons inconnues [de Zenith] et dépourvues de tout fondement juridique ».

Les raisons invoquées par Zenith pour justifier le montant des dommages incluent les actions de la Tunisie qui auraient causé à la CNAOG une perte de revenus de production et de rentabilité associée pendant une période où les prix de l’énergie étaient élevés, du fait de sa participation de 22,5 % dans la concession de Sidi El Kilani ou SLK.

« Il est à nouveau regrettable que nous ayons été contraints de demander une réparation juridique […] pour le préjudice commercial très important que nous avons subi en raison de la conduite arbitraire des autorités tunisiennes », a commenté Andrea Cattaneo, directeur général de Zenith Energy, cité par la même source.

« Zenith Energy est l’une des rares entreprises du secteur de l’énergie à avoir investi en Tunisie ces dernières années, à une époque où la plupart des entreprises du secteur de l’énergie, quelle que soit leur taille, cherchaient activement à quitter le pays.

« Le conseil d’administration a pleinement confiance dans le bien-fondé de l’arbitrage de la CCI de la CNAOG et prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les actionnaires soient pleinement indemnisés pour les dommages qu’ils ont subis », affirme-t-il.