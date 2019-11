Zied Lakhdhar : ” Nous nous sommes pas concernés par la formation du gouvernement “

Zied Lakhdhar, secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié (watad), a affirmé au premier ministre, Habib Jemli, dimanche, au palais Dar Diafha à Carthage que son parti n’est pas concerné par la formation du prochain gouvernement.

“Cependant, le parti Watad constitue une force politique concernée par la réalisation des objectifs de la révolution”, a-t-il souligné.

Lakhdhar a indiqué, à la presse, que l’entrevue avec Jemli a porté sur les revendications des Tunisiens ayant trait à l’emploi, à la liberté et à la dignité nationale, ainsi que l’importance de la souveraineté politique et économique de l’Etat.

Par ailleurs, le député a indiqué que la détérioration de la situation économique du pays incombe au mouvement Ennahdha qui assume, à lui seul, l’effondrement économique.

Mohamed Jmour, leader au parti “Watad”, a évoqué le blocage que connait l’affaire des martyrs Belaid et Brahmi, appelant la justice à rester neutre et à égale distance de tous les tunisiens.