ZLECAF: Les échanges commerciaux en Afrique seront affranchis des barrières douanières et tarifaires

Les échanges commerciaux en Afrique seront entièrement affranchis des barrières douanières et tarifaires, à l’horizon 2026 et ce conformément à l’agenda de l’Union Africaine , a indiqué, samedi à Tunis, le porte-parole de la direction générale de la Douane, Haithem Zannad.

Intervenant lors d’une conférence de sensibilisation sur le thème » Accélération de la mise-en-œuvre de l’Accord ZLECAF : Quel est le rôle des douanes? « , tenue au siège de la Douane tunisienne, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération Internationale (GIZ), le responsable a fait savoir que la Tunisie figure parmi les huit premiers pays qui ont été sélectionnés pour entamer la mise en œuvre de l’accord ZLECAF, ce qui permettra, aux investisseurs de conquérir le marché africain.

Selon lui, cet accord « historique » permettra d’alléger les procédures en matière d’investissement et d’échange commerciaux entre les pays africains, ajoutant que la Tunisie dispose de différents mécanismes qui lui permettent de s’adapter au marché africain. Il a, dans ce contexte, déclaré que l’expérience tunisienne peut être « pilote » en Afrique.

Zannad a, par ailleurs, rappelé que la direction générale de la Douane œuvre actuellement, en collaboration avec les différentes parties prenantes, à faciliter les procédures en matière d’exportation et d’importation sur le marché africain, notamment, à travers l’instauration des règles d’origine visant à réduire les impôts et les tarifs douaniers.

De son côté, le directeur de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Lazhar Bennour a fait savoir que la Tunisie se trouve actuellement dans la phase de mise en œuvre » effective » de l’accord ZLECAF, ce qui lui permet d’exporter et importer de et vers les pays africains.

Il a, par ailleurs, appelé le secteur privé à adhérer à cet accord, soulignant l’importance de tirer profit de la nouvelle orientation à l’échelle mondiale consistant à privilégier les relations commerciales servant les objectifs de développement durable.

Lors de ce forum, la stratégie nationale relative à la mise en œuvre de l’accord ZLECAF, a été exposée. Elle a été élaborée par le ministère du Commerce et du développement des Exportations en collaboration avec la Direction générale des Douanes et avec l’appui de la GIZ.

Cette stratégie vise à permettre à la Tunisie de saisir les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine et de consolider l’intégration régionale du pays.

L’Accord de la ZLECAF est entré en vigueur en mai 2019. Il a été ratifié par la Tunisie le 7 aout 2020. C’est l’un des projets phares de l’Union africaine (UA). Il vise à renforcer la coopération sud-sud pour une Afrique » intégrée, prospère et pacifique » en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’UA et à consolider les relations commerciales entre les 55 Etats membres de l’union, dans un marché totalisant plus de 300 millions de consommateurs et de 3400 milliards de dollars d’échanges annuellement.

Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.

