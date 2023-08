Zone euro : L’économie rebondit alors que l’inflation ralentit en juillet

La croissance économique dans la zone euro a rebondi au deuxième trimestre, selon les données publiées hier, mais les inquiétudes demeurent quant à l’inflation qui ralentit mais reste obstinément élevée, et quant à la stagnation de l’économie allemande.

L’agence de données Eurostat de l’UE a déclaré que la croissance dans la zone à monnaie unique des 20 pays avait atteint 0,3% sur la période avril-juin après avoir enregistré une croissance nulle au cours des trois premiers mois de l’année.

Le chiffre du premier trimestre a été révisé après une baisse de 0,1% qui avait signalé une récession technique.

Les chiffres sont intervenus après que les données de la semaine dernière ont montré que le produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne avait stagné entre avril et juin, bien que les économies française et espagnole aient augmenté plus que prévu.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé les taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis mai 2001 pour maîtriser l’inflation galopante, bien que sa présidente Christine Lagarde ait indiqué la semaine dernière que la campagne agressive de hausse des taux pourrait être interrompue.

Les analystes suggèrent qu’une autre hausse est toujours possible et pourrait encore contraindre la croissance économique.

« Alors que le resserrement monétaire devrait encore avoir son effet le plus modérateur sur la croissance plus tard, la poursuite de la stagnation généralisée de l’activité économique reste le résultat le plus probable pour les prochains trimestres », a déclaré l’économiste senior de la zone euro Bert Colijn chez ING.

Colijn a déclaré que la lecture du PIB de la zone euro ne serait pas « un argument accommodant » lors de la prochaine réunion de fixation des taux de la BCE en septembre, « laissant une nouvelle hausse sur la table ».

Alors que la zone euro a enregistré une légère baisse de l’inflation globale ce mois-ci, à 5,3% contre 5,5% en juin, conformément aux attentes des analystes, l’inflation sous-jacente – qui exclut les éléments les plus volatils – est restée inchangée à 5,5%.

Les deux chiffres restent bien supérieurs à l’objectif de 2% de la BCE, bien que Lagarde ait déclaré avant la publication des données que « nous atteignons notre objectif ».

« Au dire de tous, la politique monétaire a commencé à avoir un effet sur la baisse de l’inflation », a-t-elle déclaré au quotidien français Le Figaro dans une interview publiée dimanche soir. De plus, le coût des aliments et des boissons continue d’augmenter fortement, à 10,8 % contre 11,6 % en juin.