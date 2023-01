Zone euro: Les prix de l’énergie se calment et font reculer l’inflation

Les bonnes nouvelles se confirment sur le front de l’inflation en Europe, avec un ralentissement de la hausse des prix en fin d’année 2022, porté par une embellie des marchés de l’énergie qui semble écarter les scénarios économiques les plus noirs.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a reculé en décembre pour le deuxième mois consécutif, à 9,2%, après 10,1% en novembre, a annoncé Eurostat vendredi.

L’augmentation des prix à la consommation retombe sous la barre symbolique des 10% pour la première fois depuis octobre, quand elle avait atteint un record, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue.

Le reflux est plus fort que ce qu’avaient anticipé les analystes de Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur une inflation à 9,5% et 9,7% en décembre.

Tirée par les tarifs du gaz, du pétrole et de l’électricité, et dans une moindre mesure par ceux de l’alimentation, l’inflation s’était aggravée à partir du printemps 2022 avec les perturbations des marchés liées à la guerre en Ukraine.

La baisse de l’inflation en fin d’année conforte l’idée « que les scénarios les plus apocalyptiques envisagés il y a quelques mois seront évités », a commenté vendredi Andrew Kenningham, expert de Capital Economics pour l’Europe.

Il table sur un « fort recul » de l’inflation sur 2023, en particulier grâce à la chute récente des tarifs de gros du gaz.