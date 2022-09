Zouari: Emprunt obligataire: Mobilisation de 900 MD dans le cadre de la troisième tranche

Les souscriptions à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2022 ont permis de réaliser près de 900 MD, ce qui représente un taux de couverture de 257%, contre 350 MD, fixé par le gouvernement, a affirmé le directeur général (DG) de la Société Tunisie clearing, Maher Zouari.

Ainsi, le volume des fonds collectés à travers les souscriptions aux trois premières tranches de l’emprunt obligataire national 2022, s’élève à 2092 MD, contre 1400 MD fixé comme objectif, par le gouvernement à travers quatre tranches, a-t-il précisé, dans une déclaration à l’agence TAP .

Il a rappelé que la souscription à la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national de 2022 a permis de mobiliser près de 639 millions de dinars, soit un taux de couverture de 182%, alors que pour la première tranche le taux de couverture de la souscription s’élèvait à 155%.

S’agissant de la troisième tranche, la souscription à travers les intermédiaires en bourse représente 62% alors que les souscriptions à travers les banques sont estimées à 38%.D’après le responsable, la catégorie « B » de la troisième tranche a permis de mobiliser 781 MD, ce qui représente 86,8% du montant global, alors que la valeur de souscription dans la catégorie « C », représente 118MD, soit un taux de 13,1% des montants globaux. La catégorie « A », quant à elle a permis de mobiliser 1 MD.Près de 58,6% des souscripteurs à la troisième tranche bénéficieront d’un taux d’intérêt variable, alors que 41,4% de souscripteurs ont souscris à un taux d’intérêt constant.

Selon un arrêté de la ministre des finances du 23 août 2022, relatif aux caractéristiques et conditions d’émission de la troisième tranche de l’Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions, la souscription à la troisième tranche peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :

Catégorie «A» : D’une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars et d’une durée de remboursement de cinq ans dont trois années de grâce, La catégorie « A » est réservée aux souscriptions des personnes physiques.

Catégorie «B» : D’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera remboursé en cinq tranches égales.

Catégorie «C» : D’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en huit tranches égales.