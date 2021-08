Covid-19: La vaccination dans tous ses états

La vaccination n’est pas un long fleuve tranquille. Les polémiques ne sont pas du petit nombre qui ponctuent son administration, sa disponibilité, voire le principe même de s’y prêter. Les uns, c’est-à-dire la majorité, réclament leur droit à la vaccination, par contre d’autres se montrent encore hésitants.

Mais il y a aussi la question des primo-vaccinés, la validité des intervalles et les effets secondaires.

Tarek Dhaouadi, Professeur en médecine spécialiste en immunologie à l’hôpital Charles Nicolle a souligné , dans une interview à Africanmanager, que s’agissant des délais de vaccination pour les personnes ayant été infectées par le virus, il n’existe pas de règles scientifiques immuables.

« Les délais de vaccination post-covid de 3 ou 6 mois sont des délais politiques qui n’ont aucun substratum scientifique. La seule et unique règle est qu’on ne se vaccine pas quand on est malade (quel que soit le vaccin) mais une fois guéri, on peut se faire vacciner sans délai aucun et il n’y a aucun danger pour un convalescent complètement rétabli de se faire vacciner illico presto », explique-t-il.

Les délais imposés par le ministère de la Santé ont été conçus pour favoriser la vaccination des COVID-free en supposant que les convalescents sont immunisés pendant 6 mois, selon lui. « Mais ce n’est pas toujours vrai vu que 7 à 10% récidivent », ajoute-t-il.

Au sujet de la possibilité de rajouter une 3ème dose dans certains pays, beaucoup se demandent si une seule dose suffit chez les convalescents… « Seules quelques rares études ont montré chez certains convalescents mais pas tous qu’une dose de Pfizer (et pas les autres vaccins) permettait d’avoir des taux d’anticorps neutralisants satisfaisants sans préjuger de l’efficacité dans la protection. Donc pour résumer, ce n’est pas pour tout le monde et uniquement le Pfizer et on ne sait pas si ça protège aussi efficacement que 2 doses chez les covid-free. Mais, le ministère a décidé qu’une dose de Sinovac ou de Sinopharm suffirait chez les convalescents… », affirme le spécialiste.

« Pour faire face aux nouveaux variants intrinsèquement moins « neutralisables », il faut toujours recevoir 2 doses abstraction faite de la présence ou non d’un antécédent de COVID-19 et il est inutile de faire une sérologie pré-vaccinale qui reste une perte de temps et d’argent », ajoute-t-il

Les contre-indications sont rares

D’un autre côté, les contres indications sont vraiment rares. « Seules les allergies au PEG (polyéthylène glycol) et au polysorbate 80 contre-indiquent la vaccination , est ce comme suit : en cas d’allergie au PEG, le Pfizer et le Moderna sont contre-indiqués, et en cas d’allergie au polysorbate 80, tous les vaccins sont contre-indiqués», indique Pr. Dhaouadi.

« Les allergies aux pénicillines, aux AINS, etc… ne contre-indiquent pas la vaccination mais une enquête pharmacologique est souhaitable pour vérifier si ce n’est pas une allergie à l’un des excipients du médicament qui pourrait faire partie de l’un des excipients d’un ou plusieurs vaccins. », recommande-t-il.

Pr. Dhaouadi s’inscrit en faux contre la possibilité qu’un vaccin anti-COVID-19 puisse positiver une RT-PCR ou un test rapide antigénique, quel que soit le type de vaccin. « Quand c’est positif c’est la COVID-19, quand c’est négatif la COVID-19 n’est pas pour autant éliminée », souligne-t-il.

Pour la combinaison entre les types de vaccins que certains pays commencent à adopter, il assure recommande que « l’on peut faire n’importe quelle combinaison entre les vaccins : Sputnik/Sinopharm, Sinopharm/Pfizer, Pfizer/AstraZeneca, etc. »

Pour ceux qui ont déjà pris leur dose de vaccin et qui envisagent de voyager, il peuvent se faire revacciner par le Moderna ou le Pfizer », indique Professeur Dhaouadi.