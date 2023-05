« Fusillade-Ghriba (selon Tap) : Un blessé quitte l’hôpital régional Sadok Mokddadem

Une personne civile dans la fusillade de la synagogue de la Ghriba à Djerba a quitté, jeudi, l’hôpital régional Sadok Mokkadem et a été transportée dans une ambulance médicalisée vers son domicile à Tunis.

» Selon les examens radiographiques effectués, son état de santé s’est amélioré et ne nécessite plus une hospitalisation « , a expliqué Salem Issa, directeur de l’hôpital.

Cinq blessés dont trois sécuritaires et deux civils ont été reçus, le soir de la fusillade, à l’hôpital Sadok Mokddadem avant d’être transportés, le lendemain, à l’hôpital militaire de Tunis par voie aérienne.

» Un blessé civil a été hébergé dans une clinique privée à Djerba « , avait indiqué la même source.

