La cuisine italienne en Tunisie: Convivialité, durabilité et innovation

La VIIème édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, une initiative soutenue par le ministère Italien des Affaires étrangères, s’est déroulée du 1 au 20 novembre 2022 dans le monde entier, avec une série d’évènements mis en place par le réseau diplomate-consulaire Italien, instituts culturels , l’organisme national italien pour le tourisme (ENIT), pour la promotion des échanges de l’Ambassade d’Italie et s’est terminée pour la Tunisie lce 18 novembre avec l’évènement organisé par ITA Agence Italienne pour le commerce extérieur « La Cuisine Méditerranéenne, un pont entre la Tunisie et l’Italie » à l’institut des Hautes Etudes Touristique de Sidi Dhrif.

Le thème retenu pour l’édition 2022 de la semaine de la cuisine italienne est « Convivialité, durabilité et innovation ».

Le nouvel Ambassadeur Italien en Tunisie, Fabrizio Saggio, qui a commencé ses fonctions il y a tout juste un mois, a , d’emblée, souligné « ce qui est très important pour nous, c’est que l’Italie s’engage à valoriser le patrimoine, acquis partout dans le monde, et ce à travers les aliments connus de l’Italie, à savoir l’huile d’olive, le poisson, et la fameuse pasta », a-t-il détaillé.

Ces aliments unissent nos deux pays, et concourent à identifier ce qu’on appelle « La dieta italiena », entrée de plain-pied dans la liste du patrimoine culturel dans le monde entier ».

L’agriculture biologique

L’industrie agroalimentaire est le deuxième secteur manufacturier en Italie, après la mécanique. Selon les données pour l’année 2021, le chiffre d’affaires du secteur s’est élevé à plus de 155 milliards d’euros, dont 26 % provenant des exportations moyennant une contribution au PIB italien de 8,6%.

En outre, les produits alimentaires italiens continuent d’être renommés et considérés comme une garantie d’excellence dans le monde entier. Les entreprises se caractérisent par une qualité supérieure de l’offre, une qualité composée de plusieurs éléments à savoir, les produits d’entreprise, le terroir, et l’art de vivre italien.

Et c’est dans ce contexte que l’Italie s’est consacrée à l’agriculture biologique. Le pays s’est redirigé vers des produits alimentaires avec des techniques d’agriculture biologique et biodynamique, conformément aux normes obligatoires et aux directives de la législation européenne.

Les principes de L’agriculture biologique sur le plan sanitaire ont pour objectif de soutenir et d’améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète, comme étant indivisible.

Par ailleurs, l’agriculture biologique se base sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, en s’accordant avec eux, en les imitant, et en les aidant à se maintenir.

Made in Italy

« Le système agroalimentaire italien et mondial dans le contexte incertain des évènements politiques et économiques récents tel que la pandémie, le conflit russo-ukrainien, et le changement climatique, technologique et social en cours, constituent un défi pour la gestion durable des ressources naturelles », a indiqué Francesca Tango, directrice du bureau de l’Agence de Tunis. L’attention accordée à la santé à la nutrition et à la sécurité alimentaire a toujours été une caractéristique du secteur Made in Italy et plus encore des produits biologiques italiens.

« Le premier partenaire commercial traditionnel en Tunisie a toujours été la France, mais en 2022, l’Italie a pris la place avec 3,4 millions d’euros d’échanges commerciaux », a déclaré le directeur de l’IHET. « Cela dénote de la relation étroite entre les deux pays, dans touts les domaines et spécialement dans l’information »,a-t-il conclu.