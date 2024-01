Le vol d’électricité,  comme une traînée de poudre !

Le chiffre d’affaires de la Société tunisienne d’électricité et de gaz a atteint 6 millions de dinars au cours de l’année 2023, ce qui constitue un record, selon le directeur du recouvrement de la STEG, Fathi Khalfaoui, estimant que ce chiffre n’occulte pas la situation financière difficile de l’entreprise, les dettes cumulées représentant environ 40% de son chiffre d’affaires.

Dans un entretien avec « African Manager.ar », il a souligné que le vol d’énergie électrique pose un problème de taille, entraînant des pertes importantes pour la STEG, indiquant à cet égard, que la plupart des actes de subtilisation d’énergie sont commis dans les gouvernorats du Sud-ouest et, dans une moindre mesure, dans ceux du Nord-ouest.

Selon ses dires, le mécanisme de paiement par tranches mis à la disposition les clients de l’entreprise dans le secteur résidentiel a obtenu de bons résultats, car « nous avons enregistré une demande intensive auprès des agences commerciales dans les régions de la « STEG » de la part des familles et des citoyens qui souhaitent régler leur situation », a-t-il indiqué.

Maintien du rééchelonnement des arriérés

Le responsable a affirmé, qu’avec l’augmentation du volume des dettes dues par les clients, qui étaient estimées à 3655 millions de dinars à fin novembre 2023, où le secteur privé représente 55% du volume de ces dettes contre 45% pour le secteur public, l’entreprise envisage actuellement la possibilité d’activer à nouveau le service à compter de 2024, afin d’améliorer l’effort de recouvrement notant que l’initiative de paiement échelonné de la facture nécessite le paiement d’une première tranche de 30% de la valeur de la facture, à condition que le montant restant soit payé sur six mois, et que l’échéancier vienne à son terme à la fin de l’année.

D’autre part, tous les efforts sont actuellement concentrés sur la recherche de mécanismes de recouvrement des créances, le responsable soulignant qu’ au cours de l’année 2023, la société a enregistré des chiffres record, puisque les recettes se sont élevés à plus de 6000 millions de dinars contre 5600 millions de dinars en 2022.

Toutefois, cette amélioration n’occulte pas la situation financière difficile, considérant que les dettes cumulées représentent environ 50% du nombre de transactions facturées environ 7227 millions de dinars à fin novembre 2023, alors que le secteur privé représente 88% de la facturation contre 12% pour le secteur public.

Khalfaoui a souligné que le phénomène du vol d’électricité n’est pas nouveau, mais il a considérablement augmenté ces dernières années et « nous avons découvert des méthodes innovantes de détournement d’énergie, les vols ne sont plus l’apanage des ménages, ou des clients basse tension, car on a découvert que des usines se livrent à la fraude des compteurs », a-t-il déploré.

Au niveau du phénomène du vol d’électricité, 14 500 cas ont été instruits à fin novembre 2023, répartis sur tout le territoire de la République, grâce auxquels la « STEG » a pu collecter environ 60 millions de dinars.Quant au vol de matériel, au cours des années 2022 et 2023, 22 dossiers ont été instruits dans la région du Grand Tunis, où la valeur du matériel saisi a été estimée à 200 000 dinars.

En attendant le Smart Grid

À cet égard, il a été souligné que la détection de la falsification des compteurs et d’autres formes de vol est un processus facile, mais les agents de la Société tunisienne d’électricité et de gaz rencontrent des difficultés pour accéder à certaines zones et effectuer des inspections, car ils sont attaqués par les citoyens dans de nombreux cas.

Selon les dires du responsable, le vol d’électricité reste un écueil qui nuit à la situation financière de l’entreprise et peut en faire autant pour le réseau électrique et la qualité de l’électricité…

Quant aux travaux du projet de réseau intelligent, Khalfaoui a estimé qu’il est espéré que le projet Smart Grid contribuera à venir à bout du phénomène du vol d’électricité et de la falsification des compteurs, soulignant qu’il devrait bientôt voir le jour dans le cadre d’une expérience pilote et être déployé à un stade ultérieur.

