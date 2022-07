Pourquoi l’Algérie appréhende-t-elle une normalisation entre la Tunisie et Israël?

L’establishment et l’élite politique algériens se montrent visiblement préoccupés par l’évolution de la situation en Tunisie, qui pourrait être le signe d’une normalisation des liens entre le pays voisin et Israël. Les déclarations successives de responsables tunisiens faisant allusion à l’existence de projets de relations avec Tel Aviv les ont interpellés.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré lors d’une réunion syndicale que les campagnes orchestrée sur les médias sociaux par le « lobby pro-israélien et les agences de renseignement étrangères » visent à servir les « intérêts géopolitiques de certains blocs de pouvoir régionaux, dont la Tunisie fait aujourd’hui partie ». Il a ajouté que ces efforts se sont intensifiés suite à l’accord de normalisation du Maroc avec Israël « dans le but de soumettre la Tunisie à la normalisation afin d’encercler l’Algérie ».

Toutefois, au début du mois de juin, le ministère tunisien des affaires étrangères a démenti les « rumeurs circulant dans les médias » selon lesquelles une communication diplomatique était en cours entre la Tunisie et Israël. Ila affirmé que « la Tunisie n’est pas intéressée par l’établissement de relations diplomatiques avec une entité occupante ». Il a souligné que la Tunisie « restera une source de soutien à nos frères palestiniens dans leur lutte tant au niveau officiel que populaire jusqu’à ce que leurs droits légitimes soient recouvrés- en premier lieu l’établissement d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale ».

Du côté algérien, l’inquiétude suscitée par l’éventuelle normalisation de la Tunisie avec Israël est liée à des préoccupations de sécurité nationale et régionale. Du point de vue de l’Algérie, tout nouveau renforcement de l’influence d’Israël dans la région – ou du bloc pro-normalisation dans la région – représente une menace claire pour la sécurité nationale de l’Algérie.

C’est particulièrement le cas après la normalisation du Maroc avec Israël et la série d’accords politiques, sécuritaires et militaires qui s’en est suivie entre Rabat et Tel Aviv.

Si la tentative d’entraîner la Tunisie vers la normalisation réussit un tant soit peu, cela signifiera que l’Algérie sera bloquée à ses frontières orientale et occidentale, ce qui explique les récentes réserves de l’Algérie à l’égard des politiques du président tunisien Kais Saied et de celles de ses partisans dans la région.

Un responsable algérien (qui s’est confié à Al-Araby Al-Jadeed, la publication sœur en langue arabe du New Arab, sous couvert d’anonymat) a déclaré que l’Algérie se méfiait des indicateurs sous-jacents de la normalisation en Tunisie et de la « possibilité qu’il existe une vision régionale des moyens d’entraîner la Tunisie vers la normalisation, ce qui implique la destruction de la situation politique et l’exploitation des besoins de la Tunisie, et que l’axe pro-normalisation travaille discrètement [à cette fin] et est heureux de jouer le long jeu ».

Le bloc pro-normalisation prêt à jouer sur le long terme

Une source algérienne de haut niveau (qui a souhaité rester anonyme) a déclaré : « Nous savons que le bloc pro-normalisation n’est pas pressé, parce qu’il est conscient des circonstances de la Tunisie, de sa dynamique interne et d’autres facteurs, et qu’il ne se précipite donc pas sur cette question. Toutefois, il s’efforce de faire en sorte que les conditions internes de la Tunisie soient propices à la normalisation ».

« L’un des facteurs sur lesquels nous nous concentrons est que les forces qui s’opposent à la normalisation, qu’elles soient politiques, civiles ou sociales, ne devraient pas être en mesure d’empêcher la normalisation lorsqu’elle se produira, en particulier après 2024 », ajoute la source (les prochaines élections présidentielles tunisiennes auront lieu en 2024).

Kais Saied et les forces pro-normalisation

« Il est clair que le gouvernement de Kais Saied est tombé sous l’influence de la France et des États arabes qui ont normalisé avec Israël, en ce sens qu’il y a un marchandage en cours autour de la normalisation et des questions économiques, sécuritaires et de sécurité alimentaire pour la Tunisie en ce moment », Nasser Hamdadouche, cité par The New Arab.

« Il y a des indicateurs, que l’Algérie surveille, qui confirment que la Tunisie est désireuse de normalisation, et nous pensons que c’est un des facteurs qui attisent le ressentiment des Algériens à l’égard de Saied, et qui a provoqué un changement de position à son égard ».

Il a souligné qu' »il y a une duplicité dans le discours officiel tunisien. Par exemple, Saied a commencé sa campagne électorale en déclarant que la normalisation serait une ‘haute trahison’, mais il y a des fuites de ministres israéliens qui disent que la Tunisie est sur la liste des prochains Etats à normaliser ».

Pendant ce temps, « l’ancien ministre tunisien des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, le plus grand supporter de la normalisation, a fait des déclarations claires [exprimant son soutien à la normalisation] sans qu’il soit condamné pour ‘haute trahison' ».

L’analyste politique Dr Idriss Rebouh a déclaré que les craintes algériennes, même si elles ne sont pas exprimées au niveau officiel, sont basées sur un ensemble d’observations telles que la participation de la Tunisie aux récentes réunions en Allemagne, qui étaient dominées par l’OTAN, et aux récents exercices militaires africains du Lion organisés par les Etats-Unis et le Maroc.

Ces deux éléments indiquent, selon lui, l’intégration progressive dans un système dans lequel Israël joue un rôle central. « Il y a des élites actives en Tunisie qui ont des connexions – c’est documenté mais pas diffusé – d’une manière ou d’une autre avec certains cercles ayant un agenda de normalisation », a-t-il ajouté.

« Entrez dans ce contexte le penchant très pragmatique de l’élite dirigeante tunisienne, plus le déplacement de certains juifs tunisiens en Israël, et les visites qui sont annoncées sous couvert d’être religieuses – mais dont toute la promotion et la couverture médiatique visent à préparer l’opinion publique à l’étape suivante, qui est la normalisation » affirme-t-il.