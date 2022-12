Sacs en plastique: Quelle alternative, en fin de compte?

Début septembre 2022, le ministère de l’Environnement décidait d’instaurer de nouvelles dispositions relatives à la production des sacs en plastique à usage unique. Une décision qui a mis fin à 12 mille emplois, menacés depuis 4 ans, et arrêtant toute activité liée à l’industrie du plastique.

Le président du groupement professionnel du plastique de Conect, Oussama Messaoudi, a indiqué, à African Manager, que les industriels du plastique se trouvent actuellement face à un dilemme notant que la décision d’interdiction des sacs en plastique à usage unique était brusque et ne prenait pas en compte les engagements des industriels.

Des machines loin d’être conformes aux nouvelles exigences du ministère

En plasturgie, les produits en matière plastique sont souvent fabriqués par extrusion. Selon le responsable, les machines sont conçues pour la fabrication d’une certaine forme de dimension, de légèreté, et d’épaisseur. « Avec la nouvelle loi qui exige de nouvelles proportions des sacs en plastique, nous nous retrouvons dos au mur, plus est face à de nouvelles techniques de production qui nous sont inconnues ». 99% des industriels ne sont pas qualifiés et ne disposent pas des outils nécessaires pour la fabrication d’une nouvelle alternative, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, selon les propos du responsable, le ministère, appelant à l’utilisation des sacs plus rigides et plus résistants, et surtout respectant l’environnement, a tout simplement changé le plastique, avec du plastique. Une décision quelque peu déroutante, selon lui. « Le ministère a suggéré l’arrêt de la production, et la liquidation du stock durant trois mois. »

Il a, également, pointé du doigt la difficulté de s’approvisionner en matières premières alternatives afin d’assurer la pérennité de l’activité. Des milliers d’emplois se retrouvent menacés, et un secteur, où l’importation de matières premières, telles que le polyéthylène haute densité, se retrouve à l’arrêt.

« De quel biodégradable vous parlez ? »

Selon Messaoudi, le ministère a tenté d’opter pour les sacs biodégradables, respectueux de l’environnement, mais a échoué.

Les normes internationales du biodégradable exigent 50% de biosourcé. Il est entendu par ce terme tout produit ou matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d’origine biologique et donc renouvelables. Celles-ci peuvent être végétales, animales, résiduelles ou algales.

Ces exigences ne peuvent être appliquées selon le responsable, qui estime, qu’avec la situation économique critique, l’Etat ne peut pas acquérir des machines et des matériaux pour la fabrication du biodégradable, très coûteuse, selon ses dires. Et si jamais il y parvenait, le sac ne coûterait pas moins de 5 dinars l’unité.

D’autre part, selon le responsable, les sacs en plastique sont loin d’être nocifs pour la santé. « Le polythène haute densité est une matière importée avec un certificat d’alimentarité. Les sacs que l’on fabrique correspondent aux normes exigées, et sont loin d’être cancérigènes », a-t-il assuré.

En outre, objectivement parlant, a-t-il noté, les couffins ne peuvent être qu’une alternative temporaire face à cette situation. Car le citoyen lambda, et surtout celui qui a recours au transport public, ne peut « trimballer un couffin à longueur de journée, qui est loin d’être pratique ».

Les industriels ouverts à toute proposition

Messaoudi a assuré que le groupement est écologique et qu’il est prêt à signer n’importe quel accord qui préserve les droits des professionnels du secteur. « Nous sommes prêts à nous engager, et à signer officiellement pour faire cesser la production des sacs habituels et à opter pour une alternative, à condition de trouver des solutions pour les milliers d’emplois menacés ». Il a, en outre, affirmé que le secteur demande un délai de un an, pour faire le point et trouver des bailleurs de fonds, prêts à investir pour une alternative.