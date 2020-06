105 pays concernés par la réouverture des frontières le 27 juin

Quelque 105 pays à travers le monde classés en fonction de leur niveau de risque épidémiologique sont concernés par la réouverture des frontières le 27 juin prochain.

Selon la liste publiée jeudi par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et qui sera régulièrement actualisée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, la liste verte comporte 46 pays ayant maîtrisé totalement à contenir la pandémie du coronavirus. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays seront épargnés des mesures de confinement.

En revanche la liste organe comporte 59 pays. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays ayant réussi partiellement à contenir la pandémie doivent présenter un test PCR négatif à l’embarquement et seront soumis aux mesures d’auto-confinement pour une période de 14 jours.