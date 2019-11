109 accidents de travail mortels survenus en 2018

Le nombre des accidents du travail mortels est estimé à à 109 accidents en 2018, dont 28% survenus dans le secteur des bâtiments et des travaux publics (BTP), selon les données présentées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Le nombre des accidents du travail survenus durant l’année écoulée a enregistré une légère baisse de l’ordre de 0.3%, en comparaison avec l’année 2017, et le taux des accidents du travail mortels a diminué de 28.3%, précise la même source.

Le secteur du BTP a enregistré, pour la 5ème année successive, le taux le plus élevé d’accidents mortels (28%), suivi du secteur de l’industrie alimentaire (15%) et du secteur agricole et de la pêche (11%).

47% de l’ensemble des accidents du travail ont été enregistrés dans 6 secteurs majeurs. Le secteur du textile-habillement occupe la première place en terme d’accidents du travail survenus avec 8.9%, suivi du secteur BTP (8.5%), le secteur de l’industrie mécanique (8.2%), le secteur de l’industrie alimentaire et des boissons (8.2%), le secteur de l’industrie électrique (6.8%) et le secteur de l’industrie des matériaux de construction (6.5%), ajoute la même source.

Le gouvernorat de Sfax a enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail avec 16.4%, suivi des gouvernorats de Ben Arous (11.6%), Tunis (10.3%), Monastir (10%), Nabeul (9.8%), Sousse (9.2%), Bizerte (6.1%) et Gabès (4.6%).

Le nombre des jours de travail perdus, en 2018, est de l’ordre de 900.318 jours perdus, enregistrant ainsi une baisse de 7.9% en comparaison avec l’année 2017.