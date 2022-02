1800 milliards$ d’aides publiques contribuent à la destruction de la planète, selon une étude

Les secteurs qui reçoivent le plus de subventions néfastes pour l’environnement sont ceux des énergies fossiles, de l’agriculture et de l’eau

La somme représente 2 % du PIB mondial. « Au moins 1 800 milliards de dollars » de subventions publiques sont à l’origine chaque année de destructions d’écosystèmes et extinctions d’espèces. C’est ce qu’indique une étude publiée par la « B Team », une organisation cofondée par le PDG du groupe Virgin, Richard Branson, et réunissant dirigeants d’entreprises et de fondations internationales, ainsi que par « Business for Nature », une coalition mondiale d’entreprises et d’ONG.

« Les secteurs des énergies fossiles, de l’agriculture et de l’eau reçoivent plus de 80 % de toutes les subventions néfastes pour l’environnement », indiquent ces organisations dans un communiqué, appelant les gouvernements à les « réorienter, les reconvertir ou les éliminer » d’ici 2030.