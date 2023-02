26 grands projets d’investissements industriels ont vu le jour en 2022

Dans un contexte de grande crise, dans bon nombre de domaines, mais signe d’un dynamisme industriel, 26 grands projets marquants dans les secteurs porteurs de l’industrie automobile, pharmaceutique, ont été réalisés en 2022, dans plusieurs régions de la Tunisie profonde, avec un total de 1215 millions dinars, et environ 27000 postes d’emploi.

Le ministère de l’Industrie a fait un grand ciblage des investissements directs étrangers (IDE), une attraction ciblée et visée, dans l’atomisation industrielle, et dans le but de générer des chaînes de valeur, opérant en particulier dans le secteur automobile (80%). C’est ainsi que 16 groupes importants ont investi dans les régions de Sousse, Sfax, El Fahs, Kairouan, Borj Cedria, et Enfidha.

Ce grand ciblage est initié par les instances officielles, et suivi par des programmes d’accompagnement, un appui au niveau des projets, et une cellule de veille, pour attirer les investisseurs étrangers qui envisagent la relocalisation, dont on citera entre autres Zollner Electronics North, Sumitomo Electric Wiring, Marquanrt Tunisie, Atems, et Visteon.

La signature du pacte de compétitivité pour la promotion du secteur automobile en Tunisie à l’horizon 2027, a procuré une vision plus claire et motivante pour les investisseurs. Et c’est ainsi que le groupe Nexans, multinationale française de l’industrie de la ligne de transmission par câble, et jouant un rôle crucial dans l’électrification de la planète, a posé ses valises à Soliman dans le gouvernorat de Nabeul, et compte ainsi plus de 1900 emplois.

Dans une déclaration à African Manager, le Directeur général des industries manufacturières, Fathi Sahlaoui, a indiqué que la relocalisation du groupe français a été organisée en l’espace de trois mois, le groupe investissant plus de 21 millions d’Euros (70 MD). Nexans, spécialisé dans les composants automobiles, a déjà 2 unités à Sousse et Monastir avec 5000 employés.

Toujours dans cette même branche d’activité, le groupe allemand Autoliv, spécialisé dans les airbags, ceintures de sécurité, et volants, s’est implanté dans la zone industrielle d’El Fahs, mobilisant 84 millions de dinars, avec une création prévisionnelle de 500 emplois.

4 projets pharmaceutiques : Des investissements pour révolutionner la santé

L’industrie pharmaceutique est un acteur de développement, de production et de commercialisation des médicaments et d’autres produits pharmaceutiques. Ainsi, son importance en tant que secteur global est indiscutable, notamment en Tunisie, où d’importants acteurs majeurs se sont positionnés. Ainsi, un investissement important de 20 millions d’euros a été effectué par le groupe Sartorius, spécialisé dans la fabrication de médicaments, avec une création de 500 emplois.

D’autre part, un autre projet qui a pris ses quartiers dans l’espace industriel AZIB-Pôle de compétitivité de Bizerte, fournit des solutions globales dans le médical et fabrique des équipements médicaux et des produits jetables, avec un volume d’investissement de 15 millions de dinars, et plus de 100 emplois. Il entrera en production en 2023.