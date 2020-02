3 Roadshows pour rencontrer des top-acheteurs Nigérians Triés sur le volet

Le début d’année 2020 ponctuera le premier ‘’Roadshow’’ qui sera consacré au Nigeria. Un pool d’acheteurs de ce pays fera le déplacement en Tunisie pour pister les opportunités d’affaires dans cinq secteurs d’activité avec des industriels et exportateurs tunisiens selon l’itinéraire suivant : à Tunis par le biais du CEPEX ,le Conseil d’affaires Tunisie-Afrique ‘’TABC’’ et la Chambre économique africaine ‘’ACN,’’ à Monastir par le biais de la Chambre de Commerce du Centre et l’UTICA et à Sfax par le biais de la chambre de commerce de sfax et l’UTICA, respectivement les 24, 25 et 26 février.

Le programme de cette manifestation s’articulera autour de deux principaux axes : le premier visera à présenter un portrait assez large du marché nigérian dans les secteurs de l’agroalimentaire, BTP, TIC, matériaux de construction et santé. Le deuxième se traduira en des rencontres BtoB entre opérateurs tunisiens et les membres de la délégation nigériane qui sera composée d’acheteurs de premier rang.

Des rencontres BtoA (Business to Administration) seront également au menu de ce Roadshow avec le représentant du Cepex résidant à Abuja pour bénéficier d’un meilleur éclairage sur ce marché et baliser le terrain pour un éventuel accompagnement dans de missions de prospection.

Force est de signaler que ce Roadshow est organisé dans le cadre de la Plateforme « Think Africa » composante du projet « PEMA » des activités d’export impactant l’emploi vers de nouveaux marchés africains, financé et appuyé par l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), en collaboration avec le Cepex, les ministères du Commerce et des Affaires étrangères, l’Apii, les organisations patronales, les Chambres de commerce régionales, la Chambre économique africaine .

Le projet ‘’PEMA’’ est un projet prometteur susceptible d’apporter un réel impact sur le développement économique de la Tunisie. C’est un projet pilote qui a l’innovation de proposer une solution holistique à la fois au niveau institutionnel et privé lui permettant d’être le pionnier en Afrique et dans le monde arabe. Sa particularité réside à offrir un appui cohérent pour accéder aux marchés africains via le renforcement des clusters et de l’écosystème ainsi qu’à travers la triangulation avec les entreprises allemandes.

Cette coopération vient opportunément soutenir les priorités du gouvernement tunisien à travers des projets de développement économique durable qui visent à réaliser une croissance inclusive, génératrice d’emploi et de revenus.

À signaler que 30 PME tunisiennes appuyées par le projet ‘’PEMA’’, ont une nouvelle relation d’affaire contractuelle avec un partenaire africain et 40% des entreprises appuyées ont créé un nouvel emploi dans la production ou la vente pour l’ouverture des nouveaux marchés en Afrique, dont 30% occupés par des femmes.