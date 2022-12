30 entreprises tunisiennes à Abidjan pour débattre de l’investissement en Cote d’Ivoire

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), en collaboration avec la chambre de commerce et de l’industrie CCI Tunisie Cote d’Ivoire et la fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, organisent du 04 au 08 décembre2022 une mission économique à Abidjan. Une délégation composée des représentants d’une trentaine d’entreprises tunisiennes opérant notamment, dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, des industries métallurgiques , des TIC, des assurances et du bâtiment se rendra à Abidjan pour débattre du climat d’ affaires et d’investissement au Côte d’ivoire.

Cette mission économique a pour but de prospecter les secteurs à fort potentiel à l’export pour les entreprises tunisiennes outre l’encouragement de l’implantation des entreprises tunisiennes au Côte d’Ivoire. Au programme de la délégation tunisienne, figurent des visites guidées au Port Autonome d’Abidjan, au village des technologies de l’information, de la communication et de la biotechnologie VITIB ainsi qu’à des groupements professionnels et des pôles économiques ivoiriens. des rencontres B2B et des visites Door to Door sont au programmes lors de cette visite et qui devront aboutir à des signatures de contrats de partenariat et de coopération entre les entreprises tunisiennes et ivoiriennes.