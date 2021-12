39 mille ingénieurs ont quitté la Tunisie!

Le président du Conseil de l’ordre des Ingénieurs tunisiens, Kamal Sahnoun, a estimé que le départ de 39.000 ingénieurs tunisiens du pays est une catastrophe pour l’économie, soulignant que ce phénomène représente le plus grand danger pour la Tunisie.

Dans une déclaration à Shems FM, aujourd’hui, mercredi, il a ajouté que le coût des 39.000 ingénieurs qui sont partis a été estimé pour l’Etat à 3,9 millions de dinars.

Il a expliqué que malgré l’aspect positif qui reflète la grande efficacité de l’ingénieur tunisien, le phénomène reste peu positif pour la Tunisie indiquant que l’Etat n’accorde pas à l’ingénieur sa vraie valeur et position, ni sur le plan matériel ni moral.

Il est à noter que la cheffe du gouvernement a rencontré le président du Conseil de l’ordre des Ingénieurs tunisiens pour un échange sur les préoccupations des ingénieurs des secteurs public et privé, l’importance d’améliorer leurs conditions professionnelles, d’assurer la qualité de leur formation et son adaptation au marché du travail, et de mettre à jour les lois réglementant leur travail, notamment la Loi fondamentale.

La cheffe du gouvernement a exprimé son appréciation du rôle central que jouent les ingénieurs dans la construction de l’économie nationale dans les différents domaines ainsi que leur contribution aux plans de développement économique et social.