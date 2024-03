3e jour de Ramadan : Frénésie acheteuse malgré la hausse des prix !

Comme à l’accoutumée, le mois de Ramadan, censé être celui de la piété, connaît une augmentation vertigineuse de la consommation. Une grande dynamique a été remarquée, due essentiellement à l’agitation continue des citoyens à la recherche de produits de consommation : Comment se présente la situation au troisième jour du mois saint ? Comment se présente l’approvisionnement ? Qu’en est- il des prix ?

Jusqu’ici, rien n’a manqué au couffin de la ménagère. Conformément à la loi du marché, l’approvisionnement des marchés se fait de façon régulière avec une abondance de l’offre et une variété des produits.

Une visite effectuée par un journaliste d’Africanmanager, ce troisième jour au marché central de Tunis a permis de constater que tous les légumes de saison et même hors saison sont disponibles, mais à des prix hors de prix pour le plus grand nombre, comme il est de tradition auprès de nombre de marchands.

S’agissant des tarifs des légumes, le prix du kilogramme des tomates a atteint 2.500 DT, tandis que les pommes de terre sont à 1,600 DT et les légumes-feuilles sont vendues entre 600 et 700 millimes.

Concernant les fruits, les prix du kg de fraises varient entre 6 DT et 8 DT, et celui des oranges ont atteint plus de 3.750 DT.

En ce qui concerne les fruits de mer, le prix des daurades d’élevage est à plus de 18 DT, le rouget est à plus de 16 DT (…).

Au grand dam du ministère du Commerce !

Des consommateurs interviewés par nos soins ont décrié la hausse des prix de ces produits et ont affirmé que ces derniers s’étaient déjà inscrits dans une courbe haussière avant même l’avènement du mois de Ramadan. Appel a été, dans ce contexte, lancé au ministère du Commerce et les parties concernées d’œuvrer davantage en vue de faire baisser les prix de plusieurs produits de base et de mettre fin aux dépassements de nombreux marchands, qui ont profité du mois saint pour augmenter les prix des légumes et fruits.

On rappelle que le ministère du Commerce a assuré qu’il y aura une baisse des prix de nombreux produits de consommation. Le département a également évoqué un programme de baisse de prix volontaire dans les grandes surfaces pour ramadan. La baisse va toucher un panier préliminaire de 87 produits différents. Les baisses seront comprises entre 3% et 34%.

Et d’annoncer qu’il a mis en place un programme pour maîtriser l’inflation et baisser davantage les prix au cours du mois saint.

Les équipes de contrôle économique travaillent d’arrache-pied

On rappelle que quelque 555 infractions économiques ont été relevées, durant le premier jour du mois de Ramadan, à la faveur de 3360 visites d’inspection menées par les équipes de contrôle économique, a annoncé le ministère du Commerce.

Ces visites ont permis de saisir 2,5 tonnes de légumes et fruits, 14 tonnes de farine et de semoule, 1,5 tonne de sucre subventionné, 200 kg de riz et de café et 293 litres de lait, a ajouté le ministère.