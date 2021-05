3ème édition du concours tunisien des produits du terroir

Embrayant sur le succès des deux premières éditions, les organisateurs du Concours tunisien des produits du terroir ont d’ores et déjà entamé les préparatifs du 3ème round de ce rendez-vous.

- Publicité-

Une édition dont on dit qu’elle sera riche en nouveautés aussi bien au niveau de l’organisation qu’au niveau du financement avec, notamment, une digitalisation remarquable de plusieurs activités comme l’a confirmé Abdelmoumen Toukabri, Directeur de partenariat à l’APIA : « Contrairement à d’autres projets soutenus par des fonds étrangers, le Concours tunisien des produits du terroir est désormais financé par le budget de l’Etat. En tant qu’organisme chargé de la promotion de l’investissement direct, matériel et immatériel, l’APIA veille également à l’amélioration de la qualité de la production, afin de renforcer le positionnement des produits tunisiens sur le marché local et à l’exportation ».

Parmi les nouveautés introduites, le responsable de l’APIA cite notamment l’introduction d’un nouveau logiciel pour la gestion entièrement en ligne du Concours qui permettra de garantir une traçabilité encore plus large. A noter que l’ouverture des inscriptions sera annoncée lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 20 mai prochain, alors que la date de clôture des inscriptions est prévue pour le 20 juillet.

Abdelmoumen Toukabri a par ailleurs fait savoir que : « La Tunisie, qui est membre fondateur du réseau international des Concours nationaux des produits du terroir, a participé en mars 2021 à une réunion internationale d’échange avec des représentants de plusieurs pays tel que la Suisse, le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Egypte et la Géorgie. Ces deux derniers pays sont actuellement en train de préparer la mise en place de leur propre Concours National des Produits de Terroir en suivant le modèle tunisien. En effet, des représentants de l’Egypte et de la Géorgie étaient présents lors de la deuxième édition du Concours Tunisien des Produits de Terroir en 2019 à Tunis pour suivre de très près les différentes étapes de déroulement du concours ».

Il ne reste plus qu’à la Cité des sciences de se parer de ses plus beaux habits pour accueillir, comme à l’accoutumée, le cérémonial de l’événement à savoir, l’épreuve de dégustation qui se déroulera du 05 au 07 octobre, la remise des médailles, prévue le 14 octobre ainsi que le marché des produits du terroir qui aura lieu du 15 au 17 octobre 2021.