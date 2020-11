41.000 T de clinker exportées vers la République dominicaine et Haïti

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a exporté une nouvelle cargaison de clinker, estimée à 41.000 tonnes, vers la République dominicaine et Haïti, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l’Industrie publié par APS.

Cette quantité de clinker a été exportée par la Cimenterie de Hadjar Soud (Skikda), filiale du Groupe GICA, depuis le port d’Annaba, a précisé le communiqué rendu public par le ministère sur sa page Facebook.

La même source a en outre indiqué que la cimenterie de Hadjar Soud avait exporté en 2019 un total de 60.000 tonnes de clinker, composante essentielle dans l’industrie du ciment, vers la Côte d’Ivoire.

Cette usine, entrée en service en 1973, comprend deux lignes de production d’une capacité contractuelle totale de 900.000 tonnes de ciment, a ajouté la source.

La cimenterie dispose également de grands atouts l’habilitant à développer ses activités, dont, notamment, la disponibilité d’un stock minier significatif et de qualité, facilement exploitable, une excellente situation géographique et la conformité de ses produits aux normes internationales, en sus de sa proximité des ports de Skikda et d’Annaba.

En 2018, première année au cours de laquelle l’usine a lancé ses activités d’exportation, le volume de ses exportations vers les marchés étrangers a atteint 272.196 tonnes de ciment et de clinker, pour passer ensuite à 519.051 tonnes en 2019.

Au cours de ces deux années, le Groupe GICA a pu accéder à plusieurs marchés du continent africain. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée.

Le Groupe compte 23 filiales spécialisées dans la production et la commercialisation des ciments, des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assistance technique, le montage et la maintenance industriels et la formation.