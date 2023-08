41 Marocains admis  à l’Ecole Polytechnique  de Paris

Pas moins de 41 Marocains, sur 60 élèves étrangers de la filière des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), ont obtenu le précieux sésame cette année, en étant admis à l’un des plus prestigieux établissements d’ingénieurs en France, réputé pour sa qualité d’enseignement et son niveau d’excellence académique.

L’exemple de ces jeunes marocains vient « démontrer l’engagement et la détermination des compétences nationales, qui ont su s’affirmer à travers leur savoir-faire et leur persévérance, et réaliser des exploits qui donnent la pleine mesure de la valeur et de l’importance des efforts consentis par le Royaume dans le domaine de l’éducation et de la formation », souligne La Vie Economique.

Cette réussite contribue à renforcer l’image du Royaume sur la scène internationale en tant que terre fertile pour l’émergence de talents prometteurs, et montre que le « génie marocain » est aujourd’hui une force motrice majeure pour le développement du pays et une source d’inspiration pour les jeunes du monde entier , ajoute la même source.