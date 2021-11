45 millions de personnes au bord de la famine dans le monde

Plus que jamais en 2021, l’insécurité alimentaire demeure une réalité. Cette situation est inquiétante pour le PAM, qui appelle à la mobilisation des États pour lutter contre les risques de famine dans le monde. Au total, 45 millions de personnes sont menacées par la faim, soit 3 millions de plus u début de l’année. En cause, notamment, la situation en Afghanistan où le PAM apporte une aide à presque 23 millions de personnes.

« Des dizaines de millions de personnes sont au bord du gouffre. Les conflits, le changement climatique et le Covid-19 ont augmenté le nombre de personnes en situation de famine aiguë », a déclaré le directeur exécutif du PAM David Beasley. « Les prix des carburants augmentent, les prix des produits alimentaires montent en flèche, les fertilisants sont plus chers, tous ces fa

cteurs alimentent une nouvelle crise comme celle qui sévit actuellement en Afghanistan, ainsi que les situations d’urgence de longue date comme au Yémen et en Syrie », a-t-il ajouté.