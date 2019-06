515 millions DT de la Banque mondiale pour la transformation numérique

La Banque Mondiale (BM) a accordé, vendredi, à la Tunisie deux prêts d’une valeur totale de 175 millions de dollars (soit l’équivalent de 515,5 millions de dinars) pour financer deux programmes de transformation numérique, a annoncé le ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique, Anouar Maârouf.

Dans une interview accordée à TAP, il a expliqué que cette enveloppe permettra d’accélérer la mise en œuvre du plan national stratégique ” Tunisie digitale 2020 “, lequel a été conçu autour d’une vision consensuelle, réunissant les parties prenantes; à savoir les secteurs public et privé et la société civile.

Le premier prêt, d’un montant de 100 millions de dollars (soit l’équivalent de 295,48 millions de dinars), vise à financer la transformation numérique de l’administration, selon une approche ”GovTech” qui place le citoyen au centre du processus de réforme et combine les innovations en matière de réforme du secteur public, la gestion du changement et les technologies numériques, dans l’objectif d’assurer l’accès équitable à des services administratifs de qualité.

Concrètement, le projet cible principalement, quatre domaines phares: la plateforme numérique de gestion de la scolarité (inscription, suivi des élèves / écoles et détection des abandons) et celle de la gestion de l’apprentissage numérique, outre les systèmes d’assistance sociale (transferts monétaires et prestations) et de sécurité sociale (retraites et assurance maladie).

Le 2ème prêt accordé par la BM, d’une valeur de 75 millions de dollars (soit l’équivalent 222 millions de dinars), servira à financer le projet ” Start-up et PME innovantes en Tunisie “.