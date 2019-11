664 touristes allemands, font escale à Tunis

Le bateau de croisière “Amera” a accosté jeudi, au port de la Goulette, avec à son bord 1090 voyageurs, dont 664 touristes, la plupart d’entre eux de nationalité allemande. Près de 650 touristes ont choisi de passer la journée à la Medina Tunis et de visiter certains sites touristiques, tels que la banlieue de Sidi Bousaid et les souks d’artisanat de la capitale.

Cette croisière est la première depuis l’attaque terroriste perpétrée en 2015 contre le musée du Bardo (causant 20 morts tous des croisiéristes). Le bateau “Amira” parti de Malte, quittera la Goulette à 20h pour l’Italie.

Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabelsi a exprimé sa satisfaction du retour des croisières, estimant que l’accostage du bateau ” Amira ” au port de La Goulette va dynamiser l’activité touristique dans le pays.

Trabelsi a souligné que son ministère œuvrera à renforcer la promotion du tourisme maritime, notamment, à l’occasion de la conférence mondiale sur les croisières qui se tiendra en avril 2020, à Miami (USA).

Notre approche vise également à attirer le tourisme de croisière vers la ville de Zarzis, a souligné le ministre, rappelant que la moyenne de consommation des croisiéristes est estimée à 200 euros par jour.

De son côté, le directeur financier et administratif du Village Touristique Port de La Goulette Wissem Bouchnek a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la Tunisie devra accueillir en 2020 près de 10 bateaux de croisière.

“Pour 2021, nos prévisions tablent sur une reprise du rythme de croissance du tourisme de croisière enregistré en 2010, période durant laquelle la Tunisie était une destination privilégiée. La Tunisie accueillait près de 900 mille touristes, soit une moyenne de deux navires de croisière chaque semaine, a-t-il encore indiqué.