91 personnes se sont noyées, entre le 1e juin et le 10 septembre 2021, sur les plages tunisiennes, contre 64 morts par noyade, au cours de la même période de l’année dernière, selon le porte-parole officiel de la protection civile, le colonel major, Moez Triaa.

Il a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, la hausse du nombre des personnes qui se sont noyées au cours de cette saison estivale, par l’affluence des familles animées par l’esprit d’aventure et de découverte de nouvelles zones, dans des régions risquées et des plages non surveillées , à l’instar de celles situées dans le Cap Bon et dans le gouvernorat de Monastir.

De telles régions se caractérisent par la présence de rocaille et de courants d’eau puissants qui constituent un danger pour les baigneurs.

« La hausse du nombre de morts par noyade est également, dûe au manque flagrant de maîtres-nageurs, dans plusieurs régions, à l’instar de la banlieue sud (Ezzahra et Radès), en l’absence des ressources nécessaires pour que les municipalités puissent recruter des maîtres-nageurs ».

« Quelque 475 divers accidents ont été enregistrés au niveau des plages tunisiennes du 1e juin au le 10 septembre courant, contre 512 en 2020, alors que 444 personnes se sont blessées sur les plages tunisiennes contre 476, l’année denière », a encore indiqué Triaa.