95% des enseignants et des élèves ont repris les cours

Près de 95% des enseignants et des élèves des classes terminales des écoles primaires, des collèges et des lycées secondaires (6ème année primaire, 9ème année de base et baccalauréat) ont repris les cours le 03 mai 2021, a souligné mardi, Bouzid Nsiri, directeur général des études, de la planification et des systèmes d’informations au ministère de l’éducation.

« Suspendus depuis le 18 avril dernier pour freiner la propagation du coronavirus, les cours ont repris normalement dans la majorité des établissements scolaires et ce, uniquement pour les élèves des classes terminales des écoles primaires, des collèges et des lycées secondaires », a signalé le responsable dans une déclaration à l’agence TAP.

Dans ce contexte, il a fait remarquer que 5% seulement des élèves et des enseignants ont été absents estimant qu’il s’agit d’un pourcentage faible enregistré à chaque rentrée scolaire.

Nsiri a indiqué que le ministère de l’éducation a désinfecté la majorité des établissements éducatifs et a fourni tous les moyens de protection contre le coronavirus y compris les masques dont une bonne partie a été distribuée aux élèves des familles démunies.

A noter que la fédération générale de l’enseignement de base avait appelé les enseignants à boycotter la reprise des cours si les conditions en classe ne sont pas bonnes (salle non désinfectée, non port du masque par nombre d’élèves, …).

Les cours demeurent suspendus jusqu’au 16 mai en cours pour tous les autres élèves non concernés par les examens et concours nationaux.